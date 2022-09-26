الشورى يبحث تعزيز الوظائف الصحية عبر برنامج الابتعاث

وضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث للعام المالي 1442 / 1443هـ، المتعلق بأداء المؤسسة خلال عام التقرير.
كما بحثت اللجنة خلال اجتماعها السبل الممكنة، لدعم المؤسسة في تنمية الأوقاف الخيرية، لزيادة الاعتماد على موارده الذاتية، وتعزيز توطين الوظائف الصحية، عن طريق الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
من جانبٍ آخر، عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة اجتماعا - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، ناقشت خلاله التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، والمحال إليها من المجلس لمناقشته، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حياله.
فيما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، وبحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة أبرز ما ورد في التقريرين السنويين للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعامين الماليين 1441 / 1442هـ، 1442 / 1443هـ، تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها للمجلس خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن لجان مجلس الشورى المتخصصة تناقش في اجتماعاتها الموضوعات، التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، والتي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، وتقدم تقاريرها للمجلس المتضمن توصياتها.
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