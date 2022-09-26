شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يعلن نجاح عملية سالم الدوسري وخضوعه لفترة استشفاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المنتخب السعودي عن نجاح العملية الجراحية الخاصة بنجم المنتخب سالم الدوسري ولاعب فريق الهلال السعودي، خلال تواجده في إسبانيا من أجل إجراء العملية على هامش فترة التوقف الدولي الحالي.

وتشهد مباريات الدوري السعودي حاليا فترة توقف بسبب الأجندة الدولية ومشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم المختلفة في المباريات.

الدوسري ينجح في إتمام عملية استئصال الزائدة الدودية

واستغل الدوسري تلك الفترة لإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية قبل الرجوع من جديد للخضوع لفترة استشفاء تحت قيادة الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حول إصابة الدوسري:"أجرى لاعب المنتخب سالم الدوسري، صباح اليوم في مدينة أليكانتي الإسبانية، عملية استئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح"..

وأكمل:"سيخضع الدوسري لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي".

مباريات السعودية الودية

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يستعد خلال تلك الفترة لمواجهة نظيره الأمريكي في مباراة ودية ستجمع بين الطرفين غدا الثلاثاء وذلك في إطار التحضيرات الخاصة لمنافسات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر في شهر نوفمبر القادم.

يذكر أن السعودية قد تعادلت مع الإكوادور في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.