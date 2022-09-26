محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة المخواة تهامة في الباحة، حيث يظهر الفيديو لحظة تساقط المياه بغزارة على السيارات.
كما يظهر الفيديو كميات كبيرة من المياه متراكمة في الشوارع لدرجة أنها تعيق حركة السيارات بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المخواة في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.