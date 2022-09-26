شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المخواة في الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة المخواة تهامة في الباحة، حيث يظهر الفيديو لحظة تساقط المياه بغزارة على السيارات.

كما يظهر الفيديو كميات كبيرة من المياه متراكمة في الشوارع لدرجة أنها تعيق حركة السيارات بشكل كبير.