اخبار الخليج – شئون الجمارك تسلم شركة خدمات البحرين العالمية للشحن شهادة المشغل الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يترأس وفد الوزارة المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية

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