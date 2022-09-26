اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يترأس وفد الوزارة المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وفد الوزارة المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 26 سبتمبر الجاري، حيث شارك في أعمال الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بالتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلعت اللجنة خلال أعمال الاجتماع على البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة (42) للمجلس الأعلى، والذي يتناول أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على تنفيذ خطة العمل المشترك، كما أطلعت اللجنة على القانون الاسترشادي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع، وممارستهم كافة حقوقهم، بالإضافة إلى القانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة في الأعمال التطوعية المتاحة.

واستعرض أصحاب السعادة الوزراء عدداً من البنود حول اعتماد 14 سبتمبر من كل عام يوماً للأسرة الخليجية، ومقترح الأمانة العامة حول تفعيل العمل الخليجي المشترك الخاص بالمرأة الخليجية، والذي سيعنى بتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي قامت بهاد دول المجلس في مجال تمكين المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما وتم خلال حفل افتتاح أعمال الاجتماع تكريم الدكتورة شيخة سالم العريض ضمن فئة الشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، ومؤسسة المبرة الخليجية (برنامج رايات) لمشروعات القطاع الأهلي التطوعي، وكذلك تكريم شركة يوسف بن أحمد كانو (مركز مبارك كانو الاجتماعي الشامل) وذلك ضمن فئة مؤسسات القطاع التجاري الخاص في مملكة البحرين، وذلك نظراً لأهمية المؤسسات ومساهماتهم في الشراكة المجتمعية والتي تعود بالنفع على المواطنين.

وفي ختام أعمال الاجتماع صدر عدد من القرارات أبرزها الموافقة على البيان الختامي وإعلان الرياض الذي نص على أهمية التعاون المشترك بين دول الخليج وكلاً من المملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما وجهت لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال المرأة الخليجية، وتشكيل لجنة دائمة على مستوى دول المجلس تعنى بهذا الموضوع تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب الموافقة على تخصيص يوم 14 سبتمبر من كل عام للاحتفال بيوم للأسرة الخليجية، واعتماد الإطار العام وخطة العمل للاحتفال بهذا اليوم في كافة دول المجلس، علاوة على الموافقة على آلية ترشيح ممثلي الدول الأعضاء في المنظمات والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الاجتماعي، والحرص على دمجها وتحديد أعضائها.

يشار إلى أن لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شُكلت تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بموجب القرار الصادر عن المجلس الوزاري في دورته 127 (جدة، يونيو 2013)، وذلك في ضوء تنفيذ مبادئ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتفعيل دور اللجان الوزارية على مستوى دول المجلس.

وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه لمواطني دول المجلس، إلى جانب العمل على إصدار التشريعات والأدوات القانونية في المجال الاجتماعي، كما وتقوم بإجراء الدراسات ونشر البحوث العلمية والفنية الرامية إلى تنمية قدرات الأسر الخليجية والعمل والتطوعي وحول الموضوعات المستجدة في الشأن الاجتماعي.