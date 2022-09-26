اخبار الخليج – لجنة الحوكمة تناقش طلبات الشراء الحكومية البالغة تكلفتها حوالي 2.2 مليون في اجتماعها الخامس والخمسين

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، خلال اجتماعها الخامس والخمسين المنعقد يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية، والتي بلغت تكلفتها التقديرية حوالي 2.2 مليون دينار بحريني.

وفي بداية الاجتماع رحب القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، وبعد ذلك استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم مناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع المحفظة الإلكترونية المقدم من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء الموقر، ويتلخص المشروع في استحداث محفظة إلكترونية تضاف كقناة دفع جديدة وخيار بديل للتحصيل النقدي لرسوم المعاملات الحكومية، وذلك ضمن جهود الهيئة في سبيل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات والمدفوعات الحكومية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تركيب شرائح الاتصال للعدادات الذكية بهيئة الكهرباء والماء، حيث تعتمد العدادات الذكية على النظام الآلي لقراءة الاستهلاك عن بُعد، مما يسهل معرفة استهلاك المشترك بصورة آنية ورصد أي خلل في العداد أو اختلاف في الاستهلاك بصورة آلية وسريعة. ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لاعتماد العدادات الذكية في جميع محافظات المملكة.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة مجموعة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بتحسين خدمات تقنية المعلومات في عدد من الجهات الحكومية، كما أطلعت على ما تم تنفيذه من القرارات المعتمدة خلال اجتماعاتها السابقة، ومتابعة سير العمل فيها.

عُقد الاجتماع برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبحضور كل من الدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، السيد أحمد القيم مدير إدارة الخدمات وتقنية المعلومات بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة حصة جاسم الجنيد عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين. كما حضر الاجتماع الدكتور علي الصوفي مستشار تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الفريق المساند للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.