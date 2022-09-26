اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: السلطة التشريعية سخرت إمكانياتها في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وتعزيز تقدم المسيرة الديمقراطية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تأخذ مداها في التقدم والريادة، وتنفتح على آفاق رحبةٍ من النهوض الشامل، مؤكدة أن السلطة التشريعية سخرتْ كافة إمكانياتها لتعزيز ودعم القيم الديمقراطية وتحقيق مصالح الشعب، طوال عقدين مزهرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي.
وأشارت معاليها إلى أن مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس حقق العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية بالتعاون والتنسيق مع مجلس الشورى الموقر، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال حضور معالي رئيسة مجلس النواب ، صباح اليوم (الاثنين) ، اللقاء السنوي للموظفين وبمناسبة ختام الفصل التشريعي الخامس ، والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس في فندق الخليج ، بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب ، حيث تم خلاله تكريم الموظفين بأمانة المجلس ممن قضوا فترات عمل تتراوح ما بين 5 سنوات – 20 سنة ، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم ومساندة أصحاب السعادة النواب خلال الفصل التشريعي الخامس.
وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن خالص شكرها وتقديرها لأصحاب السعادة النواب على الجهود الرائعة والمميزة التي بذلوها خلال الفصل التشريعي الخامس ، وانصبت نتائجها الإيجابية وآثارها الثرية في صالح الوطن والمواطنين، وبدت شواهدها في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في الإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
ومن جانبه، تقدم سعادة د.ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب خلال كلمته التي القاها بجزيل الشكر والعرفان الى معالي رئيسة مجلس النواب وحرصها اللامتناهي على تكريم الموظفين المتميزين خلال الفصل التشريعي الخامس ، وهو ما يُعد حافزاً نحو مزيد من البذل والعطاء والتميز في الأداء ، ومؤكداً أن الأمانة العامة لمجلس النواب مستمرة في تطبيق أفضل السبل الإدارية والفنية من أجل توفير الدعم المطلوب للجان المجلس وأعضائه ، وبما ينعكس على إسهامات المجلس في دعم التجربة النيابية والعملية الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
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