اخبار الخليج – سمير ناس رئيسًا لاتحاد الغرف العربية.. البحرين تتسلم مهام رئاسة اتحاد الغرف العربية في دورته «133»

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس رسمياً، رئاسة اتحاد الغرف العربية في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة، خلفاً للسيد عبد الله المزروعى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الأمارات العربية المتحدة.

وأعرب السيد سمير عبدالله ناس بهذه المناسبة عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً على أن أولويات رئاسة مملكة البحرين لاتحاد الغرف العربية في المرحلة المقبلة دعم كافة الجهود التي من شأنها زيادة حجم الصادرات البينة بين الدول العربية والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، مشدداً على أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات العربية سيكون من أولويات اهتمامات البحرين خلال ترؤسها للدورة الجديدة للاتحاد، فضلاً عن مساعيها الجادة في وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات رؤى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية.

وعبر ناس عن اعتزازه البالغ بالدور المهم والكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تجميع الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص العربي تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي وتطوير قطاع الأعمال العربي عالمياً، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف العربية سيعمل كجهة تمثل القطاع الخاص العربي ضمن رؤية واضحة وسيضع استراتيجيات وأفكاراً لا سيما ما يتعلق منها بدعم التجارة العربية البينية.

وبدوره، هنأ الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، انتقال رئاسة الاتحاد إلى غرفة البحرين، مبدياً عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الأمارات العربية المتحدة السيد عبد الله المزروعى، على ما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات بالأخص فيما يتعلق بدعم التجارة العربية البينية.

وأكد على النجاحات التي حققها الاتحاد في الدورات السابقة لخدمة الكيانات الاقتصادية العربية، منوهاً بما تقوم به غرف التجارة والصناعة في الدول العربية لإنجاح التعاون بينها نحو الإسهام في التغلب على المزيد من التحديات التي تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية بين الدول العربية.