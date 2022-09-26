موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتحاد في الجولة الخامسة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستقبل نادي النصر، نظيره نادي الاتحاد في ملعب مرسول بارك في كلاسيكو الكرة الدوري السعودي، وذلك في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2022-2023.

ترتيب النصر والاتحاد في دوري روشن

ولعب النصر أربع في دوري روشن، نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام الوحدة، ثم السقوط المفاجئ أمام التعاون في الجولة الثانية، في الجلوة الثالثة حق الفوز على ضمك، وفي الجولة الرابعة حقق الفوز على الباطن.

أما الاتحاد، فلعب نفس العدد من المباريات ولم يتلقى الهزيمة في أي مياراة حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات واكتفى بتعادل وحيد سلبي في الجولة الثانية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة النصر وضمك؟

موعد مباراة النصر والاتحاد ، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 2 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك، ومن المنتظر أن وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد؟

ومن المقرر أن تذاع مباراة النصر والاتحاد ضمن مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها، حيث تعد الناقل الحصري والوحيد لكافة مباريات الدوري السعودي.