وزير الحج: منصة «نسك» تتيح الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة إلكترونيًّا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن منصة «نسك» تعمل على التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية، مشيرًا إلى أنها ستسهل الإجراءات على المعتمرين وزوار الحرمين. وأضاف وزير الحج والعمرة، في تصريحات لـ«العربية»، أن منصة «نسك» ستتيح الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة إلكترونيًا، لافتًا إلى أنهم يستهدفون أن يكون الوصول للحرمين من خارج السعودية سهلًا. وأطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، المنصة الحكومية الموحدة «نسك» «nusuk.sa»؛ لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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