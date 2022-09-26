تاريخ العرضة السعودية متجذّر

وتناولت الحلقة العرضة السعودية، كما استعرضت ضمن محاورها تاريخها وأبرز شعرائها والقصص المرتبطة بها، وتفاصيل متعلقة بالأداء والملابس، بالإضافة إلى التطرّق لمستقبلها كموروث يعكس الهوية.

ثوب العروس

كما تحدثت الحلقة عن العروس السعودية في الماضي، ملابسها ومجوهراتها وعادات التجهيز لزفافها، وكيف تطورت ملابس العروس وفساتينها وزينتها عبر الزمن وصولًا إلى يومنا هذا.

الحالة الثقافية في المملكة

وناقشت الحلقة تقرير الحالة الثقافية في المملكة 2021 تحت عنوان ” الثقافة في الفضاء العام” والذي يرصد مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة، ويلقي الضوء على الحراك الثقافي المحلي.