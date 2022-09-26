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شكرا لقرائتكم تاريخ العرضة السعودية متجذّر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العرضة السعودية
وتناولت الحلقة العرضة السعودية، كما استعرضت ضمن محاورها تاريخها وأبرز شعرائها والقصص المرتبطة بها، وتفاصيل متعلقة بالأداء والملابس، بالإضافة إلى التطرّق لمستقبلها كموروث يعكس الهوية.
ثوب العروس
كما تحدثت الحلقة عن العروس السعودية في الماضي، ملابسها ومجوهراتها وعادات التجهيز لزفافها، وكيف تطورت ملابس العروس وفساتينها وزينتها عبر الزمن وصولًا إلى يومنا هذا.
الحالة الثقافية في المملكة
وناقشت الحلقة تقرير الحالة الثقافية في المملكة 2021 تحت عنوان ” الثقافة في الفضاء العام” والذي يرصد مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة، ويلقي الضوء على الحراك الثقافي المحلي.
وسلطت الضوء على رحلة الطباعة في المملكة وتاريخها وصولًا إلى يومنا هذا، مستشهدة بقصة رحلة المطبعة الأميرية وتحولها إلى مطبعة أم القرى، كما تتطرق الحلقة إلى أهم المعايير التي يتبعها الناشرين لقبول الكتب وطباعتها وأهم المؤسسات الوطنية التي اعتنت بنشر الكتاب وطباعته.
مفهوم معرفي أم مجرد مكان؟
كما سلطت الضوء على أهمية المكتبات وأهميتها لدى الإنسان القديم ودورها في تشكيل معارفه، كما تناقش الطفرة الحالية في مجال الكتب الإلكترونية ومدى تأثيرها على دور المكتبة في حياة الإنسان المعاصر إلى جانب أهمية إعادة تعريف المكتبة بمفهومها الحديث.
فن البناء بالطين
وتناولت البناء التقليدي بالطين ودور الحرفيين في الحفاظ على أصالة هذه المهنة، والتي تحولت فيما بعد إلى شكل من أشكال الفن، كما تناقش أساليب البناء والترميم من حيث المواد المستخدمة والمراحل والتقنيات.
حي جاكس
وحكت قصة حي جاكس وتحوله من منطقة صناعية إلى ملتقى فني يجمع الفن بمحبيه وممارسيه، كما نتعرف على الفنانين ضيوف الحلقة وتجاربهم الشخصية التي قادتهم إلى الحالة الفنية، وحجم الفرص التي يوفرها الحي واستشراف مستقبل الحركة الفنية وتأثيره على المنطقة.
القهوة السعودية
وفي ختام الحلقة نسلط الضوء على حجم الإنتاج السعودي للقهوة ومستقبل تجارة البن محليًا وعالميًا.
دندنة سعودية
وناقشت الحلقة التراث الفني الموسيقي في المملكة، وكيف وُضعت أسس الأغنية السعودية الحديثة، والمراحل التي مرّت بها الأغنية وأبرز الأسماء التي تركت بصمة في هذا المجال.
وتناولت معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر، الذي يقدم أعمالًا لأكثر من 60 فنانًا من المملكة ومختلف دول العالم، في حي جاكس بالدرعية؛ وجهة الفن والتراث والإبداع.
يوم التأسيسوتناول الجزء الثاني من حلقة “يوم التأسيس” رحلة استرداد الدولة وتوحيد مناطقها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-. ندعوكم لمتابعة حلقة استثنائية باستضافة الدكتور محمد العبداللطيف، وتقديم أحمد الهاشم.
بينما تناول الجزء الأول من حلقة “يوم التأسيس” العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية منذ أن تولى الإمام محمد بن سعود إمارة الدرعية، حيث قام بالعمل على توحيد مناطقها وتأمين استقرار البلدات والقبائل المجاورة لها، إضافةً إلى قيامه بحماية طريق الحج والتجارة. حلقة استثنائية عن مناسبة غالية ويوم تاريخي مع الدكتور محمد العبداللطيف يقدمها أحمد الهاشم.
ما تأثير الأفلام علينا؟ سؤال طرحته الحلقة، وناقشت من خلاله الأسباب التي تدفعنا لمشاهدة الأفلام والتأثر بها رغم أننا نعلم أنها غير حقيقية. كما نتحدّث عن أنواع هذا التأثير وأشكاله.
بودكاست 1949
ويهدف بودكاست 1949 إلى رفع الوعي بالإرث الثقافي للمملكة وما تزخر به من تنوع وثراء في فنونها وتراثها إلى جانب إلهام المستمعين بقصص تعرّف بالثقافة السعودية. الجدير بالذكر أن عام 1949م هو تاريخ صدور مرسوم ملكي وُضع فيه الإطار العام للإذاعة في المملكة، وفيه أُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في جدة وبدأ إرسالها في نفس العام.