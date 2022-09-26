شكرا لقرائتكم الجمارك ترد على شكوى مواطن بشأن تلف الطرود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على شكوى مواطن، بشأن تلف الطرود والحــاويات الخاصة به خلال نقلها. وأكدت الهيئة أنها ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتم عن طريق شركات النقل السريع، وهي مسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل، كما أن الناقل يتولى المسؤولية الكاملة حول حالة الشحنة ومحتوياتها. ونشر أحد المواطنين صورة توضح تلف الشحنة الخاصة بها بعد فتحها ونقلها، معلقًا: “من أبسط حقوقكم تفتحوا الشحنة لكن برضه من حقي أنه تتم إعادة التغليف باحترافية أو على الأقل ما يحصل لها تلف”. تقديم الإقرار وفي وقت سابق، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الإفصاح عن المبالغ التي يحملونها إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 60 ألف ريال. وبينت الهيئة في ردها على سؤال أحد المواطنين، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل مبلغ ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة. وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الإقرار بشكل إلكتروني يكون عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.