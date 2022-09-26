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الصحة : استخدموا بخاخة الربو بطريقة صحيحة

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وفاة يوسف القرضاوي

الرياض - محمد الوسيري - نصحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بضرورة الاستخدام بخاخة الربو لدى الأطفال بطريقة صحيحة حتى تحقق الاستفادة المرجوة منها.

ونشرت الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، إنفوجراف يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخة الربو للأطفال من خلال خطوتين.

وأوضحت الوزارة أنه عند استخدام بخاخ الربو لدى الأطفال يجب التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح، أما الخطوة الثانية هي رج البخاخ عدة مرات قبل نزع الغطاء من أجل البدء في تشغيل البخاخ.

نصائح لمرضى الربو: 

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة، بعض التنبيهات العامة لمرضى الربو لحماية أنفسهم عند حدوث موجة غبار. وأوضحت الصحة أنه يجب على مرضى الربو الالتزام بالحرص على توافر بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية في المنزل، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه من قبل الطبيب، وكذلك التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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