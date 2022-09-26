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شكرا لقرائتكم الصحة : استخدموا بخاخة الربو بطريقة صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - نصحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بضرورة الاستخدام بخاخة الربو لدى الأطفال بطريقة صحيحة حتى تحقق الاستفادة المرجوة منها.وأوضحت الوزارة أنه عند استخدام بخاخ الربو لدى الأطفال يجب التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح، أما الخطوة الثانية هي رج البخاخ عدة مرات قبل نزع الغطاء من أجل البدء في تشغيل البخاخ.
ونشرت الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، إنفوجراف يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخة الربو للأطفال من خلال خطوتين.