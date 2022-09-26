الأزمات تلاحق الاتحاد قبل موقعة النصر في دوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعداداته الأخيرة قبل مواجهة نادي النصر على مرسول بارك في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

أزمات تلاحق الاتحاد

ويواجه نونو سانتو المدير الفني للاتحاد، شبح من الأزمات التي تسبب القلق في الفريق الأول لكرة القدم قبل أيام قليلة من مواجهة نادي النصر في خامس جولات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022-2023 .

ويستعرض موقع “المناطق” أبزر 3 أزمات تواجه البرتغالي نونو سانتو في الوقت الحالي قبل مواجهة النصر، والبحث عن حلول عاجلة لها قبل ظهورها وتطورها على المشهد الرياضي، وتلك الأزمات تهدد الفريق على تحقيق الفوز أمام النصر.

صداع الأجندة الدولية

صداع داخل رأس المدير الفني نونو سانتو من التوقف الدولي وخطورة تعرض نجوم الفريق الدوليين للإجهاد العضلي أو الإصابة خلال المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال الأجندة الدولية.

الخوف من إيقاف حمدالله مرة أخرى قبل الكلاسيكو

الأزمة الأولى، يواصل مجلس إدارة نادي الاتخاد الإجراءات في الحصول على تبرئة للاعب عبدالزراق حمدالله في قضية رحيله عن النصر وأزمة التسجيلات وأحقيته في المشاركة في المباراة وحرصها على عدم صدور أي قرارات قد تؤثر على مسيرة اللاعب وعدم تعرضه للإيقاف مرة أخرى.

شبح الإصابات

يواجه البرتغالي نونو سانتو، شبح الإصابات وتعد المشكلة الأبزر للفريق، حيث أصبح الفريق مهدد بفقدان العديد من النجوم على رأسهم البرازيلي روماينيو والذي يعد قوة الاتحاد خلال السنوات الماضية.

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