النائب العام يمثل المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم في جورجيا

محمد بن مسعود - الدمام - رأس‏ ‏معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وفد المملكة المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم والذي يعقد في العاصمة الجورجية تبليسي ولمدة أربعة أيام.

ويتناول المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة (٦٦) من النيابات العامة وهيئات الادعاء العام على مستوى العالم، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لمكافحة الجرائم عبر الوطنية ومكافحة الإرهاب وجرائم الاتجار بالأشخاص وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة وسبل تطويرها وطلبات تسليم المجرمين وتبادل المعلومات.

وعلى هامش المؤتمر أجرى المعجب، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم لبعض الدول الأوربية ورئيس رابطة الادعاء العام، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها.

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