وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الشؤون / التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, اليوم, اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الشؤون / التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وألقى المهندس الراجحي في بداية الاجتماع كلمة نقل من خلالها تحيات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتوجيهاتها بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس، مشيرًا إلى أهمية الاجتماعات في تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط التنموية المستدامة في المجتمعات الخليجية، مستعرضًا أبرز مبادرات المملكة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجال التنموي، ومنجزاتها في مجالات التأهيل والتوجيه الاجتماعي، والضمان الاجتماعي والتمكين، ورعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وتمكين المرأة، وشؤون الأسرة الخليجية وتشجيع العمل التطوعي.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها قرارات المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وشؤون الأسرة الخليجية، والتصور الخليجي المشترك في مجال تمكين المرأة.

حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.

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