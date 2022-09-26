اخبار الخليج – وكيل وزارة المالية للشؤون المالية يترأس وفد البحرين المشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية بدول «التعاون»

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس والستين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحضيري للاجتماع (117) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة ووكلاء وزارات المالية بالدول الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض عدداً من القرارات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي ومنها قرارات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب مناقشة التوصيات لبحث مبادرات مجموعة العشرين (G20) في المسار المالي، وغيرها من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إضافةً إلى الدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعة اعدادها.