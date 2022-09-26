اخبار الخليج – «الأشغال»: غلق بعض المسارات على شارع الفاتح

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح تستدعي غلق بعض المسارات حسب التفاصيل التالية:
2. منع الإنعطاف يساراً للمركبات القادمة من شارع الشيخ دعيج والمتجهة إلى شارع الفاتح باتجاه خليج البحرين.
سوف يتم العمل في الموقع المذكور ليلاً من الساعة 01:00 فجراً إلى الساعة 05:00 صباحاً ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27/09/2022م ولمدة 10 ليالي ما عدا ليالي العطل الرسمية، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
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