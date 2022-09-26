اخبار الخليج – «الأشغال»: غلق بعض المسارات على شارع الفاتح

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح تستدعي غلق بعض المسارات حسب التفاصيل التالية:

1. غلق كلي للشارع للمرور المتجه شمالاً في الجزء المحصور بين شارع الشيخ دعيج ومدخل النادي البحري وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى شارع الأمير سعود الفيصل.2. منع الإنعطاف يساراً للمركبات القادمة من شارع الشيخ دعيج والمتجهة إلى شارع الفاتح باتجاه خليج البحرين.

سوف يتم العمل في الموقع المذكور ليلاً من الساعة 01:00 فجراً إلى الساعة 05:00 صباحاً ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27/09/2022م ولمدة 10 ليالي ما عدا ليالي العطل الرسمية، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.