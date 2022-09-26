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اخبار الخليج – «الأشغال»: غلق بعض المسارات على شارع الفاتح

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محمد بن مسعود - الدمام - تعلن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح تستدعي غلق بعض المسارات حسب التفاصيل التالية:

1. غلق كلي للشارع للمرور المتجه شمالاً في الجزء المحصور بين شارع الشيخ دعيج ومدخل النادي البحري وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى شارع الأمير سعود الفيصل.
2. منع الإنعطاف يساراً للمركبات القادمة من شارع الشيخ دعيج والمتجهة إلى شارع الفاتح باتجاه خليج البحرين.

سوف يتم العمل في الموقع المذكور ليلاً من الساعة 01:00 فجراً إلى الساعة 05:00 صباحاً ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27/09/2022م ولمدة 10 ليالي ما عدا ليالي العطل الرسمية، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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