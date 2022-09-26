اخبار الخليج – ازدياد عدد المدارس الحاضنة للتكنولوجيا من 14 مدرسة العام الماضي إلى 33 مدرسة هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، مديري ومديرات (33) مدرسة حكومية وخاصة لحصولهم على لقب (مدرسة حاضنة للتكنولوجيا)، إثر مشاركتهم في البرنامج المقدم من شركة مايكروسوفت العالمية، الذي يشمل العديد من المدارس من حول العالم، والذي يهدف إلى رفع كفاءتها التعليمية، ودعمها في تطبيق أحدث أساليب الابتكار في العملية التعليمية عبر استخدام التكنولوجيا، حيث يتم من خلال هذا البرنامج اختيار أفضل المدارس التي تطبق طرقاً واستراتيجيات رقمية حديثة لتحسين نتائج الطلبة، وتشجيع الإبداع والابتكار في مجال التعلّم، ومواكبة مهارات القرن الحادي والعشرين.

وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، بالاستفادة من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي، حيث تطلّب الحصول على اللقب من المدارس المرور بعدد من مراحل التقييم من قبل الخبراء والمختصين التربويين من شركة مايكروسوفت، بما في ذلك تقديم امتحانات للمعلمين والطلبة للحصول على شهادات متخصصة، بعد فترة تدريب أشرف عليها المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهو المركز المعتمد لتقديم امتحانات مايكروسوفت، مشيراً إلى أن عدد المدارس الحاصلة على هذا اللقب قد ازداد من (14) مدرسة في العام الدراسي الماضي ليصل إلى (33) مدرسة هذا العام، حيث استطاعت بعض المدارس حصد هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي، ومؤكداً بأن العمل جارٍ للاستمرار في تزويد المدارس بالأجهزة الرقمية الجديدة مواكبةً لأحدث المستجدات على الصعيد التعليمي.

حضر اللقاء الأستاذة نوال الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات وعدد من المسئولين.

الجدير بالذكر أن المدارس الحاصلة على لقب (مدرسة حاضنة للتكنولوجيا) للمرة الثانية على التوالي هي سترة الابتدائية للبنين، والمعهد الديني الابتدائي، والأندلس الابتدائية للبنات، ونسيبة بنت كعب الابتدائية للبنات، وابن سينا الابتدائية للبنين، والمالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، وحليمة السعدية الإعدادية للبنات، والحد الثانوية للبنات، وسار الثانوية للبنات، ومدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين.

أما المدارس الحاصلة على هذا اللقب لأول مرة فهي آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات، والسهلة الابتدائية للبنات، وعقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وأم أيمن الابتدائية للبنات، والإمام الطبري الابتدائية للبنين، والبسيتين الابتدائية للبنين، وعين جالوت الابتدائية للبنات، والروضة الابتدائية للبنات، وسكينة بنت الحسين الابتدائية للبنات، وسافرة الابتدائية الإعدادية للبنات، ويثرب الإعدادية للبنات، وأم كلثوم الإعدادية للبنات، وأم سلمة الإعدادية للبنات، والرفاع الشرقي الإعدادية للبنات، وأم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات، والزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات، وجدحفص الثانوية الصناعية للبنين، والعهد الزاهر الثانوية للبنات، وجدحفص الثانوية للبنات، وأحمد العمران الثانوية للبنين، وسترة الثانوية للبنات، والمعرفة الثانوية للبنات، ومدرسة تايلوس الخاصة.