الكمامة اختيارية وعدم تباعد في المساجد.. الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا

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أعلنت الإمارات، اليوم (الإثنين)، عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات، على أن يبدأ تطبيقها بعد غد الأربعاء.

وأشارت إدارة الطوارئ والأزمات إلى أن التخفيف جاء نتيجة استقرار الوضع وتسجيل صفر وفيات شبه يومي لنحو 3 أشهر.

اختيارية الكمامة

أوضحت الإدارة أن لبس الكمامة أصبح اختيارياً لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى، والتوصية بأهميتها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب إلغاء فاصل المسافة بين المصلين، مع ضرورة الالتزام بالصلاة على السجادة الشخصية.

التعليم والطيران

أشارت إلى أن الإجراءات في قطاع التعليم تضمنت تحديث الإجراءات باختيارية لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة، بينما في قطاع الطيران منحت الشركات قرار تحديد اختيارية أو إلزامية لبس الكمامة على متن الطائرات.

تقليص العزل

تضمنت القرارات الجديدة تقليص فترة عزل المصابين إلى 5 أيام سواء كان العزل منزلياً أو مؤسسياً، فيما يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي.

كما سيتم إيقاف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات كورونا، والالتزام بتوفير بياناتها المحدثة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية.



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Source akhbaar24

