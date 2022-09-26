ضابط كويتي يشيد بالبرامج التي تقدمها جامعة نايف بالتعاون مع “الإنتربول”

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أوضح العقيد عبدالرحمن الشيباني ضابط بناء القدرات والتدريب في الإنتربول من دولة الكويت، أن ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة تهدف لتبادل الخبرات بين دول الأعضاء.
وأوضح الشيباني في تصريحه لـ”أخبار 24” أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض غنية عن التعريف في مجال تطوير وبناء القدرات؛ ولذلك حرصت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على تعزيز هذا التعاون من خلال الدخول في شراكات مع الجامعة.
وأضاف، أن هناك برامج عديدة تقدمها الجامعة بالتعاون مع المنظمة مثل برنامج الإنتربول بناء قدرات شرطية، وبرامج أخرى متعلقة في مجال السايبر، مشيراً إلى أن المنظمة تطمح في المستقبل لتقديم العديد من البرامج.
وبين، أن تقديم القضايا عبر الإنتربول، والتي تضم 195 دولة عضواً مرتبطة جميعها بشبكة خاصة داخلية، ولكل دولة مكتب مركزي وطني مسؤول عن تقديم طلبات التعاون الدولي عبر شبكة الإنتربول.
تجدر الإشارة إلى أن اليوم انطلقت أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة تحت عنوان “تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة” بمشاركة (450) خبيراً ومختصاً أمنياً وقانونياً من مختلف دول العالم على مدى ثلاثة أيام.
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Source akhbaar24
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