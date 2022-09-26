بأكثر من 870 فعالية وعرضاً.. “الترفيه” تعلن رقماً قياسياً جديداً لعدد فعاليات اليوم الوطني 92

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، تحقيق الفعاليات الخاصة باليوم الوطني الـ 92، رقماً قياسياً جديداً على مستوى العدد.

وأوضحت خلال إحصائية تم الإعلان عنها اليوم (الإثنين)، أن عدد فعاليات اليوم الوطني تجاوز 870 فعاليةً وعرضاً، كما زاد المعروض الترفيهي في المملكة، حيث تصدرت الرياض فيما يتعلق بعدد التصاريح التي صدرت للفعاليات لمناسبة اليوم الوطني بـ 303 تصاريح، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 207 تصاريح، ثم المنطقة الشرقية بـ 159 تصريحاً.

وبلغ عدد تصاريح الفعاليات الترفيهية باليوم الوطني في عسير 42 تصريحاً، والقصيم 32 تصريحاً، وجازان 31 تصريحاً، وتبوك 27 تصريحاً، والمدينة المنورة 24 تصريحاً، و13 تصريحاً لكل من حائل والجوف، فيما كان عدد التصاريح في الباحة 9 تصاريح، ونجران 6 تصاريح، و4 تصاريح في الحدود الشمالية.



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Source akhbaar24

