عام / سمو أمير المدينة المدينة يرعى اتفاقية تعاون بين مداك التعليمية ورؤى المدينة

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المدينة المنورة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية مداك التعليمية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة رؤى المدينة القابضة وأكاديمية مداك التعليمية.

وتهدف الاتفاقية المُبرمة بين الطرفين إلى تعزيز الشراكة بينهما لدعم القطاع التعليمي النوعي على مستوى المدينة المنورة من خلال دعم الشركة بالمساهمة في تطوير الأكاديمية بهدف تأسيس ودعم فصل تعليمي متكامل، بالإضافة إلى تفعيل جانب المبادرات الاجتماعية لتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي في مجتمع المدينة المنورة.

ووقع الاتفاقية من جانب أكاديمية مداك التعليمية المدير العام الدكتور الرحمن بن مصطفى علوي ومن جانب شركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن وصل الجهني أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الشركة لتفعيل دورها في دعم المبادرات الاجتماعية وضمن مسؤولياتها في خدمة القطاع التعليمي بشكل عام والنوعي بشكل خاص ضمن مستهدفات الشركة لتوفير خيارات تعليمية متنوعة.

وأشار المهندس الجهني إلى أن منظومة مداك التعليمية تأتي كواحدة من المؤسسات التعليمية المتميزة التي تعمل الشركة على دعمها ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية نظراً لما تتمتع به هذه المنظومة من نماذج تعليمية مميزة في بيئة ابداعية ترفع مستوى النشء وتؤهلهم على المستوى الأكاديمي للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

//انتهى//

16:53ت م

0156 المدينة المنورة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية مداك التعليمية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة رؤى المدينة القابضة وأكاديمية مداك التعليمية.وتهدف الاتفاقية المُبرمة بين الطرفين إلى تعزيز الشراكة بينهما لدعم القطاع التعليمي النوعي على مستوى المدينة المنورة من خلال دعم الشركة بالمساهمة في تطوير الأكاديمية بهدف تأسيس ودعم فصل تعليمي متكامل، بالإضافة إلى تفعيل جانب المبادرات الاجتماعية لتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي في مجتمع المدينة المنورة.ووقع الاتفاقية من جانب أكاديمية مداك التعليمية المدير العام الدكتور الرحمن بن مصطفى علوي ومن جانب شركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني.من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن وصل الجهني أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الشركة لتفعيل دورها في دعم المبادرات الاجتماعية وضمن مسؤولياتها في خدمة القطاع التعليمي بشكل عام والنوعي بشكل خاص ضمن مستهدفات الشركة لتوفير خيارات تعليمية متنوعة.وأشار المهندس الجهني إلى أن منظومة مداك التعليمية تأتي كواحدة من المؤسسات التعليمية المتميزة التي تعمل الشركة على دعمها ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية نظراً لما تتمتع به هذه المنظومة من نماذج تعليمية مميزة في بيئة ابداعية ترفع مستوى النشء وتؤهلهم على المستوى الأكاديمي للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم ومجتمعهم.//انتهى//16:53ت م0156 www.spa.gov.sa/2387387

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