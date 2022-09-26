سالم الدوسري يجري عملية جراحية في إسبانيا

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أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن خضوع نجم الهلال سالم الدوسري صباح اليوم الاثنين عن إجراء عملية جراحية في إسبانيا.

سالم الدوسري يجرب عملية جراحية

وأجرى لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري، عملية استئصال الزائدة الدودية، في مدينة أليكانتي الإسبانية، والتي تكللت بالنجاح، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمرحلة تأهيل واستشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

موعد مباراة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

ويواصل منتخبنا الوطني استعدادته لملاقاة الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا “الثلاثاء”، على ملعب نويفا لاكوندومينا، في ثاني وديات الأخضر في سبتمبر، ضمن أجندة “فيفا”، تحضيرًا لكأس العالم 2022، والتي تقام منافساتها في قطر، خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

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Source almnatiq

