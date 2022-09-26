الإعلان عن موعد وتوقيت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” ، مساء اليوم الإثنين، موعد وتوقيت مباراة كلاسيكو الدور الأول من المسابقة لهذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، في ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في قمة الجولة التاسعة من الليجا.

وستقام المباراة يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر المقبل، عند الساعة 05:15 بتوقيت المملكة.

واوضحت “لا ليجا”، أن هذا الموعد سيكون مناسبًا كي يشاهد المتابعون المباراة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، ومعظم الدول في آسيا، في ظل فارق التوقيت.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 18 نقطة من 6 مباريات، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني بـ16 نقطة.



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Source akhbaar24

