شكرا لقرائتكم الشفافية والأمن مرتكزا سياسة المملكة للطاقة الذرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن سياسة المملكة للطاقة الذرية تؤكد على أهمية تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية، وأعلى درجات الأمن بما يتعلق بالتزامات المملكة الدولية. تطوير القدرات البشرية وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته في المؤتمر العام 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بناء “برنامج لتطوير القدرات البشرية في قطاع التقنية النووية” ولهذا تعمل الوكالة على اتصالها الوثيق لبناء برنامج لتطوير القدرات البشرية الوطنية في قطاع التقنية النووية وجوانبها الرقابية. مكافحة الأمراض حيوانية المصدر كما أشار إلى أن المملكة ساهمت بمبلغ مليون دولار لدعم مبادرة العمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ذات المصادر الحيوانية وتعزيز الاستجابة والاستعداد لها.