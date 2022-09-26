شكرا لقرائتكم الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهر فيديو متداول الأمير الوليد بن طلال وهو يمازح حفيداته بشكل عفوي. وبحسب المقطع كانت الحفيدات تنظر في شارع مظلم ويبحثن عن جدهن الذي خرج عليهن فجأة وحاول إخافتهن فسارعن بمغادرة المكان على ظهر مركبة صغيرة. وقبل أيام تم تداول مقطع للأمير الوليد مع حفيداته أيضًا حيث كن يأكلن وحاول أن يلتهم شطيرة إحداهن إلا أنها رفضت وسحبتها من أمامه على الفور.