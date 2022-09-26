شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 142 مركبة مرسيدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استدعت وزارة التجارة 142 مركبة من نوع مرسيدس “Vito / eVito” موديل 2020. سبب الاستدعاء وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. الإجراء وأوضحت أن الإجراء هو التحقق من رقم شمول هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. وفي وقت سابق، كشفت وزارة التجارة، عن مصير ضمان المركبة في حال تصليحها أو صيانتها بمراكز غير مُعتمدة أو غير تابعة للوكيل الخاص بالمركبة، موضحة أن المركبة لا تخرج من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة “كتيب المالك”. وأشارت إلى أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، لكن في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للعميل استرجاعها.