شكرا لقرائتكم ملك البحرين يغادر جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة ، اليوم ، بعد زيارة للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق) ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

استقبال ولي العهد:

مأدبة عشاء:

حضور الاستقبال: