شكرا لقرائتكم انطلاق ندوة الإنتربول لتدريب أفراد الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت اليوم الاثنين، أعمال ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، في جامعة نايف العربية، بعنوان “تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة”، بمشاركة خبراء ومختصين أمنيين وقانونيين من مختلف دول العالم.

استعراض الصعوبات

ومن المقرر أن تناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.

التحول الرقمي

كما تناقش الندوة تقنيات التدريب بين الحاضر والمستقبل، وتستعرض التحول الرقمي للتدريب في منظمة الإنتربول، بالإضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الاستدامة في مجال التدريب الشرطي، والوقوف على رؤية مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول بناء القدرات السيبرانية في المنطقة العربية.

وتشتمل على عدد من حلقات النقاش حول القيادة الرقمية، والتكيّف مع التقنيات الحديثة في مجال تدريب إنفاذ القانون، والتحديات السيبرانية التي تواجه برامج وتطبيقات التدريب عبر الإنترنت.