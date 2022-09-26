شكرا لقرائتكم التدريب التقني تطلق جائزة معالي المحافظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “جائزة معالي المحافظ للبحوث التطبيقية” في دورتها الأولى 2022، وهي جائزة تنافسية في البحث العلمي التطبيقي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في البحوث التطبيقية. أهداف المشروع وأوضحت نائبة المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم بنت عبدالعزيز المقبل راعي مشروع جائزة معالي المحافظ أن الجائزة تهدف إلى توفير فرص تنافسية للمهتمين بالمجالات المطروحة ودعم التوجه الوطني لتعزيز البحث و الابتكار بشتى مجالاته وتحفيز الأولويات الوطنية للبحث والتطوير، حيث شهدت الجائزة ولله الحمد اقبالاً كبيراً من الباحثين الذين ينتمون لـ 24 جامعة و مركز بحثي من جميع أرجاء المملكة . محكمون متخصصون وأشارت مدير عام البحوث والدراسات ومالك مشروع الجائزة الدكتورة صالحة آل شويل، إلى أن عملية التحكيم تمر بعدد من المراحل و تتم من خلال لجان تخصصية مكونة من محكمين متخصصين في المجالات البحثية للجائزة وهي الطاقة المتجددة والنظيفة، الغذاء والبيئة، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ، وقد وصل مجموع عدد البحوث المقدمة حتى الآن 117 بحثاً ، 60 منها ترشحت للمرحلة الثانية، كما أنه سيتم إعلان النتائج النهائية وذلك من خلال الموقع الرئيسي للجائزة.