مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10909 نقاط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 252.20 نقطة ليقفل عند مستوى 10909.18 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والحكير، وتنمية، وسيرا، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الرياض، وسبكيم العالمية، واتحاد اتصالات ، وبوبا العربية، والسعودي الفرنسي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 6.74 %.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبتر ورابغ، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 19708.68 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 15.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 1670 صفقة.
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