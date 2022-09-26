خالد البكر: الرياض على رأس المدن بالمملكة لدخول في قائمة الأفضل عالميا

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ولي العهد رئيس الوزراء: ما حققته «طيران الخليج» من تقدمٍ وتطورٍ في خدماتها أسهم في تعزيز تنافسيتها على صعيد خدمات النقل والملاحة الجوية

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