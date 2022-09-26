الإسترليني يسجل أقل سعر تاريخي.. فقد 25% في 2022

محمد بن مسعود - الدمام - سجل الجنيه الإسترليني أدنى سعر في تاريخه أمام الدولار الأمريكي خلال تداولاته اليوم (الإثنين)، إذ بلغ سعر الجنيه 1.03565 لكل دولار، متراجعا بنسبة 23.47% خلال العام الحالي 2022، ليفقد الجنيه الواحد نحو 0.32 دولار.
وسجل الجنيه خلال تداولاته اليوم، أقل سعر في تاريخه مقارنة بالدولار، أما في ما يختص بقيمة الجنيه بالريال السعودي، كسر الجنيه مستوى 5 ريالات، وأصبحت قيمة الجنيه للريال نحو 3.8837 ريال، نظرا لارتباط الريال بالدولار عند سعر 3.75 ريال لكل دولار.
وانخفضت معظم العملات بعد ارتفاع الدولار لمستويات قياسية أمام العديد من العملات الأخرى، بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة يوم (الأربعاء) الماضي.
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