بعد فترة من التجربة.. هذه الأسباب كافية لإقتناء سماعات «هواوي فري بودز إس إي»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة هواوي مؤخرا عن إطلاق جيل جديد من سماعات الأذن اللاسلكية «هواوي إير بودز إس إي HUAWEI FreeBuds SE»، حيث جمع هذا الجيل من السماعات بين الجودة في الأداء والأناقة في التصميم بالإضافة إلى السعر المناسب والإقتصادي.

ومن خلال تجربتنا لهذا الجيل الجديد من السماعات، إليكم مجموعة من المميزات والأسباب التي وجدنا أنها كافية لإتخاذ قرارك باقتناء هذا الجهاز.

تصميم أنيق ومريح للأذن

أول ما يلفت انتباهك في هذه السماعات هي تصميمها الأنيق وخفتها وملائمة تصميمها مع الأذن، حيث لا تكاد تشعر بوجود سماعات داخل إذنك، كما يمكنك استخدام السماعات لفترة طويلة دون الشعور بأي مضايقات أو ألم داخل الأذن وذلك بفضل تصميمها المميز، ووجود أطراف سيليكون بثلاثة أحجام مختلفة، وثبات السماعات داخل الأذن بالإضافة إلى المواد المرنة أكثر ملاءمة للبشرة المستخدمة في صناعتها.

صوت فائقة الوضوح وعزل للمكالمات

من أكثر الأمور التي شدت انتباهنا ونالت اعجابنا في هذه الجيل من السماعات هو نقاء الصوت ووضوحه الفائق، حيث يمكنك الاستمتاع بأدق التفاصيل في المقطوعات الموسيقية، أو عند مشاهدة الأفلام، وعند اجراء واستقبال المكالمات.

علاوة على ذلك، فإن السماعات تتميز بقدرات فائقة في عزل المكالمات عن الضوضاء المحيطة بك، حيث يمكنك الاستماع للمتصل والتحدث إليه بكل وضوح ودون تشويش بفضل ضوضاء المكان الذي تتواجد فيه.

بطارية بعمر طويل

ميزة أخرى يتميز بها هذا الجيل من سماعات هواوي، وهي بطاريتها القوية، وبحسب ما اعلنت عنه شركة هواوي فإن البطارية تمنحك مدة استخدام طويلة تصل إلى 24 ساعة باستخدام حافظة السماعات، وما يقارب 6 ساعات من تشغيل الموسيقى المتواصل، عندما تكون البطارية ممتلئة بالكامل، كما يمكن أن توفر 16 ساعة من المكالمات مع صندوق شحن مشحون بالكامل، ويمكن استخدام سماعات الأذن لمدة 4 ساعات من المكالمات المستمرة عند الشحن الكامل.

ومن خلال استخدامنا للجهاز للتحقق من صحة ما أعلنت عنه الشركة، وجدنا أن مدة عمر البطارية عند الاستخدام تتفق تماما مع اعلان الشركة حول عمر البطارية، لذلك تعد هذه الميزة من أبرز مميزات هذه السماعات.

تعمل مع اندرويد وios وسهولة التحكم

سواء كنت تمتلك جهاز يعمل بنظام أندرويد أو أجهزة تعمل بنظام ios فإن باستطاعتك استخدام السماعات الجديدة مع أي منهما بكفاءة وجودة عالية، وسهولة في التحكم من خلال ربطها بالتطبيق الخاص بها المتوفر مجانا على متجري غوغل بلاي وابل ستور.

ومن خلال هذا التطبيق يمكنك تخصيص مميزات السماعة عند لمسها بما يتناسب مع احتياجاتك، حيث بإمكانك تخصيصها للرد على المكالمات أو تقديم أو تأخير جزء من مشاهد الأفلام والموسيقى أو رفع وخفض الصوت وغيرها من المميزات التي يمكنك تخصيصها.

سعر اقتصادي في متناول الجميع

بعد أن ذكرنا أهم وأبرز مميزات سماعات «هواوي إير بودز إس إي» ستتفاجئ عندما تعلم بأن سعر هذا الجهاز الرائع هو 18.9 دينار فقط في السوق البحريني، ويمكنك الحصول عليها عبر منصات هواوي على الإنترنت وتجار التجزئة المعتمدين.