البحرين الوطنية القابضة تنشأ وحدة اكتوارية داخلية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت البحرين الوطنية القابضة (BNH)، عن إنشاء وحدة اكتوارية داخلية. حيث ستعمل هذه الوحدة على تقييم المخاطر، وتقدير أقساط التأمين وعوائد الاستثمارات، وإعداد التقارير المطلوبة لشركة البحرين الوطنية القابضة وشركاتها التابعة.

وفي تعليقه على هذا التشكيل قال سمير الوزان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية القابضة: «يسعدنا الإعلان عن إنشاء وحدة اكتوارية داخلية والتي تتضمن من كوادر بحرينية متخصصة ساعين في دعم مسيرتهم المهنية. ويأتي إنشاء وحدة اكتوارية داخلية للمجموعة ضمن الهيكل التنظيمي بغرض تعيين الكفاءات البحرينية لتمكينهم من أن يصبحوا خبراء اكتواريين مؤهلين، يحملون الشهادات المتخصصة من معاهد معترف بها دولياً للقيام بالأعمال الاكتوارية وإعداد التقارير المطلوبة وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي».

كما أضاف: «وأننا فخورون بأن نكون أول شركة بحرينية متخصصة في مجال التأمين تقوم بإنشاء وحدة اكتوارية تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي لدعم جهودهم في تطوير قطاع التأمين حتى يواكب بذلك أفضل المعايير الدولية، وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة في تخصصات أساسية لقطاع التأمين.»