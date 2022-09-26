شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يكشف السر الحقيقي وراء التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي أهلي جدة السعودي، عن أسباب التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، خلال الفترة المقبلة.



أهلي جدة يعلن التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق

وأعلن الراقي برئاسة وليد معاذ عن تعيين موسيماني لتدريب الفريق، خلال منافسات دوري يلو الذي يشارك فيه الفريق للمرة الأولى في تاريخه عقب هبوطه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي.

وأكد تيسير الجاسم نائب رئيس أهلي جدة السعودي، أن التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي، جاء بعد دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين.

وتابع الجاسم خلال تصريحات إعلامية: "المدرب الجنوب إفريقي يملك العديد من الإنجازات التي حققها مع الأهلي المصري، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس العالم للأندية، وبالتالي وجدنا أنه الأصلح".

وأضاف نائب رئيس نادي أهلي جدة: "مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد، وتجديد التعاقد ليس مشروطا، حيث سيكون وفقا لما تراه إدارة النادي من خلال نتائج المدرب".



إنجازات موسيماني مع الأهلي المصري وراء تواجده في قلعة الكؤوس

واستطرد: "قيمة الأهلي السعودي كبيرة جدا، وكان يجب التعاقد مع مدرب يضاهي هذه القيمة، ونحن متحمسون لهذه التجربة".

واختتم: "تفاوضنا مع موسيماني لمدة 3 أيام، قام خلالها بدراسة تاريخ النادي ومعرفة قيمته، ومدى أهمية عودته من جديد للدوري السعودي للمحترفين، وجهاز المدرب سيكون نفس جهازه، الذي كان معه في النادي الأهلي المصري".

