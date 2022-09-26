شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المنتخب السعودي تحت المراقبة الطبية قبل مواجهة أمريكا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لمواجهة منتخب أمريكا، وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

المنتخب السعودي يواصل تدريباته لمواجهة أمريكا وديًا



وكان الأخضر السعودي، أدى مرانه مساء أمس الأحد، استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا وديًا غدٍ الثلاثاء، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية.

ويواصل المنتخب السعودي، تحضيراته ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 في نوفمبر المقبل.

وخاض لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب منتجع لافينكا تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن تجرى مباريات مصغره، ويختتم المران بتمارين الإطالة.



ثلاثي المنتخب السعودي تحت المراقبة الطبية قبل مواجهة أمريكا وديًا



واكتفى محمد العويس وياسر الشهراني بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي لشعورهما بآلام في الكاحل والفخذ على الترتيب، وكذا الحال بالنسبة لسلمان الفرج قائد المنتخب.

ومن المنتظر أن يؤدي الأخضر، تدريباته الختامية، عند الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت إسبانيا، على ملعب منتجع لافينكا.

وخاض الأخضر السعودي، أولى ودياته الجمعة الماضي، عندما خاض التقى الإكوادور، والتي انتهت بالتعادل السلبي، بينما خسر المنتخب الأمريكي أمام نظيره الياباني 0-2، في نفس اليوم.



تاريخ مواجهات السعودية ضد أمريكا



والتقى المنتخبان السعودي والأمريكي 6 مرات من قبل، 2 منها في كأس القارات، بالإضافة إلى 4 وديات، ففاز الأخضر في مباراتين، وأمريكا في ثلاث، وتعادلا مرة واحدة.

ولم تتأكد مشاركة سلمان الفرج وياسر الشهراني، حتى الآن، حيث اكتفى كل منهما بتدريبات انفرادية تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب إصابات مختلفة.

كما أن الحارس محمد العويس، الذي تألق بشكل لافت في ودية الإكوادور، قد اشتكى من إصابة في الكاحل، وخضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

