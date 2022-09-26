شكرا لقرائتكم اعتدال وتليجرام يغلقان 2450 قناة متطرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون المشترك مع منصة (تليجرام) جهودهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي نتج عنها خلال 59 يومًا (17 يوليو – 13 سبتمبر) لعام 2022م، إزالة 5.269.078 محتوى متطرفًا على منصة (تليجرام)، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة – داعش – هيئة تحرير الشام)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها إلى 7.146.016 محتوى متطرفاً خلال الثمانية أشهر الماضية منذ بداية التعاون المشترك في (فبراير) 2022م.

وتمكنت فرق العمل المشتركة ما بين (اعتدال) و(تليجرام) خلال نفس الفترة من إغلاق 2450 قناة تحتوى على 5.269.078 محتوى متطرفاً، تابعة لثلاثة تنظيمات إرهابية، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لهيئة تحرير الشام 3.012.489، تلاها تنظيم القاعدة الإرهابي بـ 1.168.447، فيما تمت إزالة 1.088.142 محتوى متطرفًا عائده لتنظيم داعش الإرهابي.

خلال 8 أشهر

وبتلك الجهود يرتفع عدد ما تمت إزالته من المحتويات المتطرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء التعاون ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى 13 سبتمبر من العام الجاري إلى 7.146.016 مليون محتوى متطرف.

اعتدال وتليجرام

ويعمل (اعتدال) و (تليجرام) على مواصلة جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.