شكرا لقرائتكم الجمارك: هذه النوعية من السلع يحظر استيرادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الغرامة المالية

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستوردين، عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك التابع للهيئة: “تصنف المادة الممنوعة ألعاب جنسية، وتمت مصادرتها وهي غير مدونة في صفحة المواد الممنوعة أو المقيدة في صفحة الجمارك.. ما السبب؟”.

الرياض - محمد الوسيري - أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير بأن جميع الأدوات الجنسية تعد من الممنوع استيرادها. وأكدت الهيئة، أنه في حال تم استيرادها تتم مصادرتها، ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها.كما بينت أن الغرامة المالية تختلف باختلاف الكمية المضبوطة والأصناف.وفي وقت سابق، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الإفصاح عن المبالغ التي يحملونها إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 60 ألف ريال، أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة”. وأوضحت الهيئة في ردها على سؤال أحد المواطنين، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل مبلغ ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.