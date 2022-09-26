شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلاقاً من خطة العمل الميداني والتوعوي المعتمدة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال إجازة اليوم الوطني ٩٢، يستقبل المعرض الرقمي المتنقل، بمتنزه الملك عبدالله بحي الملز بوسط مدينة الرياض الزوار بشكل يومي، ويشتمل المعرض على تصاميم توعوية للحملات والبرامج التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة الموجهة لجميع شرائح المجتمع، وتحث على القيم الإسلامية وفضلها، وتحذر من بعض الانحرافات.

مناشط توعوية

من جانبه بيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الفرع يفعّل هذه المناشط اضطلاعاً بدوره التوعوي المجتمعي؛ بالإضافة للعمل الميداني من خلال المراكز الإشرافية والدوريات المتمركزة، مؤكداً أن هذه البرامج تأتي بتوجيه ودعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.