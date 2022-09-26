اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالسيد‭ ‬هولين‭ ‬جاو‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬المندوبين‭ ‬المفوضين‭ ‬PP22‭ ‬في‭ ‬بوخارست،‭ ‬رومانيا‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬التحويل‭ ‬الرقمي‭ ‬لخدماتها‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجودتها‭ ‬العالية‭ ‬لخدمة‭ ‬المستفيدين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬بما‭ ‬توصلت‭ ‬له‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬الهام‭.‬