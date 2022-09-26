اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بالسيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين PP22 في بوخارست، رومانيا.
تم خلال اللقاء استعراض السياسات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لدعم مسيرة التطور في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما تشهده المملكة من تقدم في التحويل الرقمي لخدماتها باستخدام التقنيات الحديثة وبما يضمن كفاءتها وجودتها العالية لخدمة المستفيدين.
من جانبه أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بما توصلت له مملكة البحرين من تطور ونماء في قطاع الاتصالات الأمر الذي يؤكد وجود رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.
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