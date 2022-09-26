اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات: البحرين حققت إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي الحكومي الشامل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين حققت إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي الحكومي الشامل، لافتاً إلى ما تم تنفيذه من سياسات ومبادرات طموحة تشمل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب الجهود المنصبة نحو تمكينهم من الحلول عليها بسهولة ويسر ووفق أعلى معايير الجودة.
جاء ذلك لدى ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للعام 2022، وذلك صباح اليوم بمدينة بوخارست برومانيا، وبمشاركة سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقد القى سعادة الوزير كلمة في الجلسة الحوارية، أوضح فيها بأن مملكة البحرين وضعت سياسات وبرامج تهدف إلى أتمتة أكثر من 200 خدمة حكومية إضافية بحلول العام 2026، فضلاً عن وجود أكثر من 560 خدمة إلكترونية حكومية يتم تقديمها بالفعل حالياً، قد تم وضعها جميعاً لتحسين الكفاءة التشغيلية والجودة وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار الوزير إلى استهداف زيادة العمالة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 30% إلى 35% بحلول العام 2023 في مملكة البحرين، مشدداً على أن التحول الرقمي يعد أحد أهم محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
والجدير بالذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يقام خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر 2022 يعتبر أعلى سلطة بالاتحاد الدولي للاتصالات وهو المسؤول عن وضع السياسات العامة للاتحاد، ويعدل ويعتمد الخطط الاستراتيجية والمالية، ويعقد كل أربع سنوات، ويشارك في المؤتمر فريق الإدارة العليا للاتحاد والدول الأعضاء في المجلس و أعضاء فريق مجالس وفرق عمل الاتحاد.
وتم على هامش المؤتمر، التوقيع على إعلان بوخارست «بناء مستقبل رقمي أفضل للجميع»، والذي يهدف إلى الإسراع في التحول الرقمي وتعاون الدول في تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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