اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات: البحرين حققت إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي الحكومي الشامل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الحكومي‭ ‬الشامل،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬ومبادرات‭ ‬طموحة‭ ‬تشمل‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهود‭ ‬المنصبة‭ ‬نحو‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬عليها‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭ ‬ووفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬سعادته‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المندوبين‭ ‬المفوضين‭ ‬للعام‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بمدينة‭ ‬بوخارست‭ ‬برومانيا،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭. ‬

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وقد‭ ‬القى‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية،‭ ‬أوضح‭ ‬فيها‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬سياسات‭ ‬وبرامج‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬أتمتة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬إضافية‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2026،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬560‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬حكومية‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬بالفعل‭ ‬حالياً،‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬جميعاً‭ ‬لتحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والجودة‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستفيدين‭.‬

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وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬زيادة‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬من‭ ‬30‭% ‬إلى‭ ‬35‭% ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬محاور‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

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والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬المندوبين‭ ‬المفوضين‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬يعتبر‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد،‭ ‬ويعدل‭ ‬ويعتمد‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمالية،‭ ‬ويعقد‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬للاتحاد‭ ‬والدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬و‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬مجالس‭ ‬وفرق‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭.‬

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وتم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر،‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬بوخارست‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬أفضل‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتعاون‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬