“هدف” يدعو الأفراد للتسجيل في “لقاءات المدينة” والاستفادة من البرامج التدريبية والفرص الوظيفية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الأفراد للتسجيل في ملتقى لقاءات المدينة المنورة وحضور الأعمال والفعاليات المصاحبة والاستفادة من برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين والفرص والشواغر الوظيفية المتاحة من المنشآت المشاركة، والاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدف تطوير المهارات وإكساب الخبرات اللازمة لسوق العمل، وذلك من خلال الرابط https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx .

ويأتي تنظيم الملتقى المقرر انعقاده في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة (5 ـــ 6 أكتوبر المقبل) بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

كما يحظى الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بسوق العمل.

وسيشهد الملتقى الذي يأتي امتداداً للقاءات احتضنتها مناطق: الرياض، جدة، الدمام، وجازان، عقد 42 ورشة عمل تدريبية وتطويرية وطرح نماذج مشرقة وقصص نجاح ضمن الأعمال والفعاليات المصاحبة.

كما سيصاحب الملتقـى، مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة.

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