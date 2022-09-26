احتجاجات إيران: سيطرة المحتجين على الشوارع وإضراب في المدارس ودعوات للانشقاق عن النظام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض واصل عدد كبير من الإيرانيين الاحتجاج لليوم العاشر على التوالي، وسط أنباء على سيطرة المحتجين على بعض الشوارع، فيما دعا دبلوماسي سابق، زملاءه السابقين في الخارجية الإيرانية للانشقاق عن النظام. وميدانيا، خرج المحتجون في طهران، مساء أمس الأحد، وهتفوا ضد المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي. وانطلقت المظاهرات المسائية في العاصمة الإيرانية، وهتف المتظاهرون في حي صادقية: “سأقتل من قتل أختي”. والأمر نفسه في مدينة شيراز وفي حي “إكباتان” بالعاصمة طهران هتفوا: “الموت للباسيجي”.

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