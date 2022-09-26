أسعار تذاكر حفل الفنان عبد المجيد عبدالله في البحرين تبدأ من 40 دينارًا وتصل إلى 300 دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسرح الدانة، اليوم الاثنين، عن أسعار تذاكر حفل الفنان عبد المجيد عبدالله،
واشار «مسرح الدانة» عبر منشور على حساب المسرح في وسائل التواصل الاجتماعي، بأنة أسعار تذاكر الحفل تبدا من 40 دينارًا وتصل إلى 300 دينار.
وذكر المسرح امس الأحد ان موعد بيع حفل تذاكر الفنان السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله سيكون في يوم الاربعاء تاريخ 28 سبتمبر من الشهر الحالي، وان موعد الحفل المرتقب بالبحرين سيكون في تاريخ 14 اكتوبر من الشهر القادم.
ونشره المسرح على حسابه في الانستغرام منشور للحفل وعلق عليه بالقول : «بس قول ابغى و انا اقول حاضر… خاطرك يسوى ترى مليون خاطر
اخيراً و بعد طول انتظار، موعد طرح تذاكر الحفل اللي ينتظره الكل، حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله.. تباع تذاكر الحفل على موقعنا الرسمي و موقع بلاتينوم لست من يوم الاربعاء تاريخ 28 سبتمبر»
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