أسعار تذاكر حفل الفنان عبد المجيد عبدالله في البحرين تبدأ من 40 دينارًا وتصل إلى 300 دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬عبدالله،

واشار‭ ‬‮«‬مسرح‭ ‬الدانة‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بأنة‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬الحفل‭ ‬تبدا‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دينارًا‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬دينار‭. ‬

وذكر‭ ‬المسرح‭ ‬امس‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬موعد‭ ‬بيع‭ ‬‮ ‬حفل‭ ‬تذاكر‭ ‬الفنان‭ ‬السعودي‭ ‬الكبير‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬عبدالله‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬تاريخ‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬وان‭ ‬موعد‭ ‬الحفل‭ ‬المرتقب‭ ‬بالبحرين‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬14‭ ‬‭ ‬اكتوبر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭. ‬

ونشره‭ ‬المسرح‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬الانستغرام‭ ‬منشور‭ ‬للحفل‭ ‬وعلق‭ ‬عليه‭ ‬بالقول‭ : ‬‮«‬بس‭ ‬قول‭ ‬ابغى‭ ‬و‭ ‬انا‭ ‬اقول‭ ‬حاضر‭… ‬خاطرك‭ ‬يسوى‭ ‬ترى‭ ‬مليون‭ ‬خاطر

اخيراً‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار،‭ ‬موعد‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬الحفل‭ ‬اللي‭ ‬ينتظره‭ ‬الكل،‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬عبدالله‭.. ‬تباع‭ ‬تذاكر‭ ‬الحفل‭ ‬على‭ ‬موقعنا‭ ‬الرسمي‭ ‬و‭ ‬موقع‭ ‬بلاتينوم‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬تاريخ‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‮»‬