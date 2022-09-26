أمير منطقة الجوف يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2021م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام 2021م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر بن عوض البلوي ، يرافقه مدير مكتب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة الجوف ماجد الشراري .

ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في المحافظة على حماية البيئة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مؤكدا أن المحافظة على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة .

واستمع سموه إلى شرح عن الجهود التي يبذلها المركز سعياً لتحقيق الرّيادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة، والإسهام في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة.

كما اطلع سموه على تقرير إنجازات المركز والأعمال التي قام بها خلال عام، والخطط المنفذة، والخدمات المقدمة، كإصدار التراخيص والتصاريح واعتمادها للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية، ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.