اليوم الوطني / تعليم الليث يحتفي باليوم الوطني” 92 “

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مكة المكرمة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الليث حفل اليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار ” هي لنا دار “، بحضور محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني.

‏وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية، ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته ورموزه.

//انتهى//

11:14ت م

0042 مكة المكرمة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة الليث حفل اليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار ” هي لنا دار “، بحضور محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني.‏وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية، ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته ورموزه.//انتهى//11:14ت م0042 www.spa.gov.sa/2387237 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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