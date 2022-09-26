الهلال الأحمر السعودي نجاح متميز في التغطية الإسعافية لليوم الوطني

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المناطق_واس
شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بالتغطية الإسعافية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني ٩٢ تحت شعار هي لنا دار في الغرفة التجارية والصناعية بمكة بمركز المعارض ، ومتحف مكة للآثار والثراث قصر الزاهر وذلك بعدد 10 فرق إسعافية بواقع 68 فني خدمات طبية طارئة و متطوع ومتطوعه ، كما سجلت الفرق التطوعيه خلالها المشاركة 120 ساعة تطوعية.
وتمكنت الفرق الإسعافية من تقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها بكل كفاءة ومهنية كما تمركزت الفرق الإسعافية في مواقع تمكنها من التحرك بكل يسر وسهوله.
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Source almnatiq
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