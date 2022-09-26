“الصحة”: انخفاض معدل حالات مرض الدرن بنسبة 21% في المملكة عام 2022

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أعلنت وزارة الصحة تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في المملكة من خفض معدل حالات مرض الدرن بنسبة 21% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2015.

وأوضحت أن البرنامج نجح أيضاً في خفض معدل الوفيات بنسبة 12.3% مقارنة بـ 2015 م، فيما بلغت نسبة نجاح علاج حالات الدرن 89.5% خلال عام 2021 م.

وبلغ عدد الحالات التي تم متابعتها من قبل الفرق الميدانية لعام 2022م في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الشرقية، ومحافظة جدة 1622 حالة.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن فعّل يوم الدرن العالمي افتراضياً، والذي يوافق يوم 24 من شهر مارس الماضي بحضور 233 كادراً صحياً، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول العواقب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية المدمرة للدرن، وتكثيف الجهود، للقضاء على وباء الدرن.

يذكر أن الدرن يعد أحد أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم، حيث يفقد كل يوم ما يقرب من 4000 شخص حياتهم بسبب مرض الدرن، فيما يصاب ما يقرب من 28000 شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه والشفاء منه، حيث أنقذت الجهود العالمية لمكافحة الدرن ما يقدر بنحو 63 مليون شخص منذ عام 2000م.



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Source akhbaar24

